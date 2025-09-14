Volksstimme-Reporter Yannik Sammert macht deutlich, warum er eine Freistellung von Trainer Markus Fiedler beim 1. FC Magdeburg zu früh fände und wie er über die Formtiefs von eigentlichen Leistungsträgern denkt.

Fehlstart für den FCM in der 2. Bundesliga: Der neue Trainer Markus Fiedler (hier mit Baris Atik) wird von vielen Fans des 1. FC Magdeburg schon sehr negativ gesehen.

Magdeburg - Um im Fußball Erfolg zu haben, ist Kontinuität wohl das Wichtigste. Da gibt es viele beispielhafte Vereine – sowohl abschreckende als auch vorbildliche. Und der 1. FC Magdeburg hat in den vergangenen Jahren deshalb so eine klasse Entwicklung genommen, weil auf den Positionen des Sportchefs und Trainers mit Otmar Schork sowie Christian Titz Kontinuität herrschte, die auch in schweren Phasen hielt.