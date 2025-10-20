Das Remis in Hessen untermauert auf mehreren Ebenen, wie alternativlos die Entlassung von Markus Fiedler beim 1. FC Magdeburg war. Die Interimstrainer Petrik Sander und Pascal Ibold haben in kurzer Zeit viel bewirkt.

Auch wenn viel zu verbessern bleibt, macht der Auftritt in Darmstadt dem 1. FC Magdeburg Mut.

Magdeburg - Viel größer hätte der Kontrast zwischen der Zeit von Markus Fiedler beim 1. FC Magdeburg und dem Debüt der Interimstrainer nicht sein können. Pascal Ibold und Petrik Sander gelang in Darmstadt im Gegensatz zum Schwaben ein Spiel ohne Gegentor – auf Anhieb. So punkteten die Blau-Weißen nach zwei Monaten ohne einen Zähler (!) im ersten Spiel des Duos.