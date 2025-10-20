weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Sander, Ibold und Fiedler: Das sagt die FCM-Partie in Darmstadt über sie aus

extreme erkenntnisse  FCM-Auftritt in Darmstadt: Krasse Aussagekraft über Fiedler-Aus und Interimsduo

Das Remis in Hessen untermauert auf mehreren Ebenen, wie alternativlos die Entlassung von Markus Fiedler beim 1. FC Magdeburg war. Die Interimstrainer Petrik Sander und Pascal Ibold haben in kurzer Zeit viel bewirkt.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 20.10.2025, 18:27
Auch wenn viel zu verbessern bleibt, macht der Auftritt in Darmstadt dem 1. FC Magdeburg Mut.
Auch wenn viel zu verbessern bleibt, macht der Auftritt in Darmstadt dem 1. FC Magdeburg Mut. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Viel größer hätte der Kontrast zwischen der Zeit von Markus Fiedler beim 1. FC Magdeburg und dem Debüt der Interimstrainer nicht sein können. Pascal Ibold und Petrik Sander gelang in Darmstadt im Gegensatz zum Schwaben ein Spiel ohne Gegentor – auf Anhieb. So punkteten die Blau-Weißen nach zwei Monaten ohne einen Zähler (!) im ersten Spiel des Duos.