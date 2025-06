An seinen ersten Tagen in Magdeburg nimmt sich der neue FCM-Coach Zeit zum Kennenlernen. Die Philosophie seines Vorgängers möchte er weiterentwickeln.

Magdeburg. - Am Samstagabend kam er in der Stadt an. Der Sonntag gehörte den Gesprächen mit dem Trainerteam und Vereinsmitarbeitern. Am Montag stand Markus Fiedler, der neue Trainer des 1. FC Magdeburg, dann endlich dort, wo er am liebsten ist: auf dem Platz. Mit der ersten öffentlichen Einheit läutete der Club endgültig die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Und der neue Coach? Von dem wird man wohl erst nach ein paar Wochen ein konkretes Bild zeichnen können, was die Arbeit auf dem Rasen angeht.