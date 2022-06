Mehrere FCM-Akteure starten selbstbewusst in das Training

Der 1. FC Magdeburg ist verdient in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Dabei wussten einige Akteure des FCM auf ihren Positionen ganz besonders zu überzeugen.

Hat in seiner Premierensaison für den 1. FC Magdeburg direkt eingeschlagen: Jason Ceka (r.), den seine Gegenspieler wie Wiesbadens Ahmet Gürleyen nur schwer stoppen konnten.

Magdeburg - Die Profis des 1. FC Magdeburg hatten nach der famosen Saison samt Aufstieg in die 2. Bundesliga kaum Zeit, um zu verschnaufen. Heute kehren sie aus dem Urlaub zurück und starten unter anderem mit einem Laktattest in die Vorbereitung auf die neue Serie. Die Volksstimme nennt vier Gewinner der Aufstiegssaison, die mit viel Selbstvertrauen in das Training starten.