Mit diesem Ziel startet der FCM in die 2. Liga

Der 1. FC Magdeburg startet nicht nur mit einem klaren Ziel in die Zweitliga-Saison. Sportchef Otmar Schork konnte zudem die Spekulation um zwei mögliche Abgänge vom Tisch wischen.

Chefcoach Christian Titz will den FCM in der 2. Liga etablieren.

Magdeburg - Demnächst werden die Autogrammkarten gedruckt. Stand heute werden es 30 signierte Karten sein. Zumindest haben so viele Spieler des 1. FC Magdeburg bislang auch eine Trikotnummer erhalten. Jason Ceka trägt dann nicht mehr die Nummer 21 wie in der vergangenen Saison, er trägt die Nummer 10. Und Moritz-Broni Kwarteng trägt dann nicht mehr die Nummer 10, sondern die Nummer 8. Ansonsten ist unter jenen, die auch in der 2. Bundesliga für Furore sorgen möchten, alles beim Alten geblieben. Auch bei Baris Atik (Nummer 23), auch bei Amara Condé (29).