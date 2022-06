Mit Harmonie zum Heimerfolg: Bell Bell und Atik führen FCM zum Sieg

Magdeburg - Synchron rissen Leon Bell Bell und Baris Atik am Sonnabend in der 26. Minute des Drittliga-Spitzenspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig den rechten Arm triumphierend in die Höhe. Sinnbildlich für diesen Nachmittag: Selbst beim Torjubel verstanden sich die beiden blind. Bell Bell und Atik erzielten nicht nur die beiden Treffer zum 2:0-Heimsieg, sie legten jeweils auch das Tor des anderen auf. Trotz der einwöchigen Corona-Zwangspause harmonierte es beim Tabellenführer.