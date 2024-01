Tobias Müller hat sich mit seiner Frau in Paderborn heimisch gefühlt. Nur sportlich passte es beim SCP nicht. Deshalb ist er zurück bei seinem Herzensverein.

Tobias Müller (hier vorne am Ball) wurde herzlich von den alten und neuen Kollegen empfangen.

Die Entscheidung, von der Pader an die Elbe zu wechseln, hatte Tobias Müller mit seiner Lebensgefährtin Marlena getroffen. „Meine Frau war bereit, mit nach Magdeburg zurückzukehren“, erklärt der Verteidiger. Seine Liebste verlässt ihre Heimatstadt Paderborn also für den Ehemann mit den beiden Töchtern Richtung Sachsen-Anhalt. Und so sprach für den Fußballer nichts gegen einen Transfer zum FCM, den er 2022 als Kapitän für seine Frau nach Ostwestfalen verlassen hatte.