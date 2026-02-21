Ein wahres Spektakel zeigte sich den Zuschauern beim Topspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04. Am Ende gab es aber nur einen Gewinner.

Gelsenkirchen – Vor fast ausverkauftem Haus trafen sich der 1. FC Magdeburg und Schalke 04 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Es war das Duell der Relegationsplatzierten, der Dritte gegen den Drittletzten.

Die Magdeburger wechselten im Vergleich zum Heimspiel gegen Arminia Bielefeld auf drei Positionen. Noah Pesch, Falko Michel und Philipp Hercher kamen für Lubambo Musonda, Dariusz Stalmach und Rayan Ghrieb. Bei den Gastgebern fiel Torwart Loris Karius mit Rückenproblemen aus.

Nach einer Viertelstunde geriet der 1. FC Magdeburg in Rückstand. Laurin Ulrich verlor sein Duell auf der rechten Seite gegen Adil Aouchiche, der abschloss. Jean Hugonet hielt sein Bein in den Schuss und fälschte den Ball unhaltbar ab.

FCM gleicht aus, Schalke legt nach

Nur zwei Minuten später glich der FCM aus. Mateusz Zukowski erkämpfte im Liegen im gegnerischen Strafraum den Ball. Der Pole legte gedankenschnell auf Alexander Nollenberger ab, der die Kugel ins rechte Toreck schlenzte.

Nach den beiden Toren nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Auf beiden Seiten setzte man immer wieder Nadelstiche, die jedoch ohne Ertrag blieben. Bis zur 39. Minute. Aouchiche gewann das Duell auf links gegen Hercher. Die Flanke des Schalkers fand den Kopf von Edin Dzeko, der sich gegen Nollenberger durchsetzte und zum 2:1 traf.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verzog Zukowski denkbar knapp: Der Stürmer wurde von Ulrich mustergültig per Steckpass bedient, für den Ausgleich fehlten dem Magdeburger dann nur Zentimeter. Sekunden später köpfte Michel dann auch noch eine Atik-Freistoßflanke an den Querpfosten.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff klärte der frisch eingewechselte Silas Gnaka eine Flanke zum Eckball. Die geschlagene Ecke wurde weitergeleitet, Hercher ging anschließend mit der Hand an das Spielgerät. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß, den Kenan Karaman zum 3:1 verwandelte.

Erneut folgte die Antwort prompt. Ulrich dribbelte sich durch die Abwehrreihen und legte rechts auf Hercher ab. Die Flanke des Schienenspielers landete abgefälscht auf dem im Zentrum stehenden Zukowski. Der Stürmer nahm den Ball geschickt an und beförderte den Ball ins lange Eck.

Muntere Partie zwischen den Zweitligisten

Schalke drückte und setzte in der 65. Minute nach. Die Gelsenkirchener kombinierten sich durch die gegnerische Hälfte. Dzeko bekam den Ball auf rechts, ließ die Magdeburger Verteidiger aussteigen und legte ins Zentrum auf Dejan Ljubicic. Der Schalker musste nur noch ins leere Tor einschieben.

Zwei Zeigerumdrehungen später machte Musonda einen katastrophalen Fehler vor dem eigenen Sechzehner. Der Verteidiger köpfte viel zu kurz auf Torwart Dominik Reimann, Karaman schnappte sich den Ball und traf zum 5:2.

In der 83. Minute kam Zukowski im gegnerischen Strafraum zu Fall. Wieder gab es einen Strafstoß, diesmal aufseiten der Magdeburger. Der Gefoulte nahm den Ball und versenkte ihn zum 5:3.

Die Magdeburger wirbelten in der gegnerischen Hälfte, Schalke verteidigte geschickt und ging in den Verwaltungsmodus. Der FCM verlor erneut und bleibt im Tabellenkeller stecken.