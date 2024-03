Luca Schuler (in Blau/gegen Dayot Upamecano und Paul Jaeckel /v.) erzielte in Berlin den Ehrentreffer.

Berlin. - Bewaffnet mit Bier und Bratwurst bereiteten die Fans des 1. FC Union Berlin ihrem Gegner zwar lächelnd, aber dennoch keinen netten Empfang: Die Verlesung der Magdeburger Namen im Stadion An der Alten Försterei wurde permanent von einem „Na und?!“ begleitet. Dabei hätte so auch das Motto des Spiels für den FCM lauten können nach dem Karlsruhe-Debakel (0:7) in der 2. Bundesliga: „Na und?!“ Aber so leicht funktioniert Vergessen nicht. Wichtiger war deshalb für Angreifer Luca Schuler, dass beim Test am Donnerstagmittag beim Bundesligisten in Berlin alle „eine Reaktion zeigen wollten“. Und haben sie es getan?