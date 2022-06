Nach Niederlage: Darum lässt sich der 1. FC Magdeburg nicht verunsichern

Die Niederlage im Olympiastadion gegen Türkgücü München hat FCM-Trainer Christian Titz nicht lange Grübeln lassen – er will, dass sich seine Mannschaft weiter auf ihre Stärken besinnt.

Magdeburg - Erfolgreich wehrte Cheftrainer Christian Titz am Donnerstag jede Frage ab, die in Richtung Veränderung zielte. Ist die Stimmung anders als in den Wochen zuvor? „Eine Verärgerung war da“, sonst sei die Stimmung gut gewesen. Ob der Trainer seine Inhalte angepasst hat?