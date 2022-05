Nach sechs torlosen Spielen: Luca Schuler trifft wieder für den 1. FC Magdeburg

Magdeburg - Fast zwei Monate hat Luca Schuler auf dieses besondere Gefühl warten müssen. Dieses Gefühl, mit einem Tor für ekstatische Freude bei den Anhängern des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg zu sorgen. Am Sonntag in der 77. Minute war es dann so weit: Nach einem perfekt gespielten Steilpass von Connor Krempicki erzielte Schuler seinen ersten Treffer seit 57 Tagen, schweißte die Kugel zum 2:0 links in Maschen und machte somit den Heimerfolg über den SC Verl perfekt. „Es war einfach nur geil“, kommentierte der 22-Jährige seine Gefühlswelt in diesem Moment.