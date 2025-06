Baris Atik (am Ball) und der FCM starten gegen Eintracht Braunschweig.

Am Freitagmittag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne für die 1. und 2. Liga veröffentlicht. Es ist einer der wenigen Termine der Sommerpause, die von den Fans mit Spannung erwartet werden. Und für die Fans des Clubs hat sich das Warten gelohnt: Der 1. FC Magdeburg bekommt es zum Auftakt in der heimischen Avnet Arena mit Eintracht Braunschweig zu tun - und danach wird es brisant.

Die Saison im Unterhaus beginnt am 1. August (20.30 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC. Die Begegnung des FCM gegen die Niedersachsen ist noch nicht zeitgenau terminiert.

In den Wochen danach wird das Programm der Blau-Weißen nicht einfacher. Ausgerechnet zu Ost-Rivale Dynamo Dresden steht die erste Auswärtsreise der neuen Serie an. Anschließend geht es am Freitagabend (15. August) im DFB-Pokal zu Drittligist 1. FC Saarbrücken.

Frühes Wiedersehen mit Christian Titz

Zum mit Spannung erwarteten Wiedersehen mit Ex-Trainer Christian Titz wird es bereits am 3. Spieltag kommen, wenn die Ottostädter bei Hannover 96 aufdribbeln.

Nicht unwichtig: Beenden wird die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler die Saison 2025/26 am 17. Mai 2026 mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ein Vorteil, sollte es in dieser Partie noch um etwas gehen.

Die Relegation um den Aufstieg wird am 21. und 25. Mai ausgespielt, die Relegation um den Klassenerhalt am 22. und 26. Mai.

Die Hinrunde des FCM