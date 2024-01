Der erste richtige Tag des Club-Trainingscamps in Side ist vorbei. Die Volksstimme berichtet vor Ort über den Verlauf in der Türkei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Side - Am Freitag fühlte es sich für den Zweitligisten 1. FC Magdeburg vertraut an. Die Blau-Weißen betraten nämlich erstmalig in diesem Trainingslager einen Rasenplatz des Arslan Zeki Demirci Sportkomplexes. Und in dieser Anlage hatte sich der Club auch in den beiden Vorjahren auf die Rückrunde vorbereitet. Die Elbestädter nutzten bei den Einheiten ab 10 und 15.45 Uhr Ortszeit (zwei Stunden Zeitverschiebung) sogar denselben Platz, auf dem sie im vergangenen Winter geschuftet hatten. Die Volksstimme verschafft im Folgenden einen Überblick über die Lage vor Ort – insbesondere über Personelles.