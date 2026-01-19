Der Knüller zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden wird mit einem neuen Rasen ausgetragen. Die Volksstimme erklärt die Situation rund um den Rasenwechsel.

FCM-Rasen wird ausgetauscht: Wetter gut genug und doch suboptimal

Vor dem Jahreswechsel ließen sich die kahlen Stellen beim Rasen im Magdeburger Stadion nicht übersehen.

Magdeburg - Sichtlich ramponiert war der Platz in Magdeburgs Avnet Arena bereits Ende 2025 gewesen. Fußballspiele in dem Stadion entwickelten sich deshalb teilweise zu Rutschpartien. Und nun in der vergangenen Woche war der Zustand des Rasens nochmal schlechter geworden.