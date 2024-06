Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mit Martijn Kaars, Robert Leipertz, Falko Michel, Philipp Hercher und Pierre Nadjombe durften die Fans des 1. FC Magdeburg zum Trainingsauftakt am Dienstag bereits fünf Neuzugänge begutachten. Mit Lubambo Musonda, der zuletzt noch mit der sambischen Nationalmannschaft im Einsatz war, soll der sechste Neue noch in dieser Woche zur Mannschaft stoßen. Abgeschlossen sind die Personalplanungen damit allerdings noch nicht. „Sowohl auf der Seite der Neuzugänge als auch bei den Abgängen kann sich noch das eine oder andere tun“, kündigte FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an.