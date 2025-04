Magdeburg - Als der Abpfiff der Partie bei Hertha BSC ertönte, ließen die Blau-Weißen ihren negativen Emotionen freien Lauf. Philipp Hercher stemmte die Hände enttäuscht in die Hüften. Martijn Kaars haute verärgert auf den Rasen des Olympiastadions. Seit fünf Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga wartet der 1. FC Magdeburg nun auf einen Sieg. „Insgesamt fühlt es sich an wie eine Niederlage“, erklärte Kapitän Dominik Reimann nach dem 1:1 am Freitagabend bei „Sky“, während Abräumer Jean Hugonet zum Resultat verdeutlichte: „Das tut uns weh.“

