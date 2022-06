Trainingsauftakt beim FCM mit neuem Verteidiger - achter Neuzugang für Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg ist in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison gestartet. Zugleich kam per Instagram die Nachricht von einem weiteren Neuzugang für die Blau-Weißen.

Erste Anweisungen in der neuen Saison: Cheftrainer Christian Titz begrüßte am Sonnabend 22 Spieler und drei Torhüter zur ersten Einheit.

Magdeburg - Gemeinhin ist ein Trainer das schwächste Glied in einer Mannschaft, wenn es um Misserfolge geht. Dann wird der Coach in der Regel das Opfer der Kritik und muss seinen Platz räumen. Diese Schnelllebigkeit im Fußball kennt auch Christian Titz, der Trainer des Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Magdeburg. Aber man darf nach dem Empfang durch zirka 400 Fans am Samstagmittag auf Platz zwei der MDCC-Arena konstatieren: In Magdeburg ist Christian Titz kein Mann für die Schnelllebigkeit, vielmehr für die Ewigkeit.

Trainingsauftakt beim FCM: Tosender Applaus für den Trainer

Als der Drittliga-Retter und Aufsteiger-Coach also um 11.30 Uhr mit seiner Mannschaft - 22 Spieler und drei Torhüter waren dabei - den Rasen betrat, galt ihm der größte Applaus. Christian Titz lächelte und winkte freundlich in alle Richtungen. Danach stellte er sich mit seinem Trainerteam und seiner Mannschaft zum Foto auf, danach leitete er die erste Einheit nach der Sommerpause. Erwärmung, Kurzpassspiel, taktische Verschiebung. Von der ersten Minute an ging es also auch ums System: „Wir wollen unser Spiel durchsetzen, wollen hoch anlaufen“, sagte der 51-Jährige. Und für die zweite Liga muss er deshalb auch die Restverteidigung auf ein höheres Niveau hieven.

Während Titz auf dem Platz alle acht Neuzugänge begrüßen konnte, wurde im sozialen Internet-Netzwerk der neunte bereits verkündet. Und zwar vom abgebenden Verein. Rot-Weiß Oberhausen hat gegen 12 Uhr via Instagram den Abschied von Tim Stappmann erklärt. „Danke für deinen Einsatz im Kleeblattdress! Für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, schrieb der Verein, der in der abgelaufenen Saison den vierten Platz in der Regionalliga West belegte.

Ein weiterer Innenverteidiger für den FCM - Tim Stappmann kommt aus Oberhausen

Stappmann ist 22 Jahre jung, 1,87 Meter groß. Und er ist ein Innenverteidiger. Der vierte inzwischen, den der FCM für die neue Saison verpflichtet hat. In Oberhausen absolvierte Stappmann, der beim MSV Duisburg ausgebildet wurde, in der abgelaufenen Serie 29 Partien und erzielte dabei drei Tore.