Neuzugang Marcus Mathisen ragt beim Pflichtspiel-Debüt für den FCM in der Defensive heraus – mit starker Zweikampfführung, viel Übersicht und guter Organisation.

Neuzugang Mathisen gibt beim FCM den Ton an

Magdeburg. - Wenn der 1. FC Magdeburg im Heimspiel gegen die SV Elversberg phasenweise extrem hoch anlief, war Marcus Mathisen häufig auf sich alleine gestellt. Nicht selten stand der Däne an der Mittellinie im Eins-gegen-eins mit Luca Schnellbacher. Eine Situation, die andere Kollegen womöglich verunsichern würde, doch Mathisen gibt das den Kick. „Ich liebe das“, erklärte der 28-Jährige mit einem verschmitzten Grinsen. Und: „Für mich ist dieser Stil perfekt.“ Wie gut der Neuzugang in die FCM-Defensive hineinpasst, zeigte sich schon in seinem Pflichtspiel-Debüt: Beim torlosen Auftakt gegen Elversberg ragte Mathisen als bester Magdeburger heraus.