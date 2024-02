Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nicht nur für Tobias Müller wird die Zweitliga-Partie des 1. FC Magdeburg in Paderborn besonders. Denn mit Zacharias Flore fiebert auch jemand aus der zweiten Reihe dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) entgegen. Während Müller beim Ex-Verein zu Gast ist, kehrt Flore in seine Heimatstadt zurück. Am 9. Februar 1989 erblickte er dort das Licht der Welt. Nun tritt der Physiotherapeut erstmals mit dem FCM in seiner Heimatstadt an.