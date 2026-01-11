Das diesjährige Matthias-Pape-Gedächtnisturnier ist vorbei. Die Volksstimme blickt umfassend auf den wieder mal packenden und ereignisreichen Turnierverlauf.

So lief der 23. Pape-Cup an diesem Wochenende

Die Spieler des 1. FC Magdeburg genossen die Unterstützungen von den Rängen sehr.

Magdeburg - In den bisherigen 22 Jahren des Pape-Cup machten die Veranstalter viele Erfahrungen. An diesem Wochenende jedoch eine neue. Zwar hat es in der Vergangenheit an einem Turnier-Wochenende durchaus mal geschneit in Magdeburg, aber „so schlimm war es noch nie“, ordnete Lutz Pape mit Blick auf den Stress ein.