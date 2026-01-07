Die bemerkenswerte Entwicklung des Matthias-Pape-Gedächtnisturniers ist eng mit dem bisherigen Organisator Lutz Pape verbunden. Vor dem Wettbewerb am Wochenende lässt er die vergangenen zwei Jahrzehnte Revue passieren.

Wie sich der Pape-Cup zu einem der renommiertesten Fußball-Hallenturniere in Deutschland entwickelte

Magdeburg - Seit 2011 organisierte Lutz Pape das Turnier zu Ehren seines verstorbenen Sohnes federführend. Und all die Jahre war der Pape-Cup für ihn „immer ein Stück Familie, Erinnerung und Zusammenhalt“. Das wird in der Zukunft auch so bleiben. Die diesjährige Ausgabe des Matthias-Pape-Gedächtnisturniers – die insgesamt 23. – fühlt sich für Lutz Pape dennoch etwas anders an.