FCM-Coach im Porträt Richtige Entscheidung mit 28: Wie Pascal Ibold zum Zweitliga-Trainer wurde

Pascal Ibold feiert am Freitag seinen 36. Geburtstag. Dass er in so jungen Jahren bei den Profis des 1. FC Magdeburg an der Seitenlinie steht, ist beachtlich – und doch kein Zufall.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 06.11.2025, 16:44
Egal, ob Liga zwei oder Regionalliga Nordost: Pascal Ibold brennt für seine Aufgaben beim 1. FC Magdeburg. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg – In Dankerode im Harz fing für Pascal Ibold alles an. Logisch irgendwie. Der Opa Bürgermeister und Sportchef des örtlichen Fußballvereins in einer Person: Was blieb ihm da als Kind schon anderes übrig, als seine Leidenschaft für die schönste Nebensache der Welt zu entdecken?