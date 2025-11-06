FCM-Coach im Porträt Richtige Entscheidung mit 28: Wie Pascal Ibold zum Zweitliga-Trainer wurde
Pascal Ibold feiert am Freitag seinen 36. Geburtstag. Dass er in so jungen Jahren bei den Profis des 1. FC Magdeburg an der Seitenlinie steht, ist beachtlich – und doch kein Zufall.
Aktualisiert: 06.11.2025, 16:44
Magdeburg – In Dankerode im Harz fing für Pascal Ibold alles an. Logisch irgendwie. Der Opa Bürgermeister und Sportchef des örtlichen Fußballvereins in einer Person: Was blieb ihm da als Kind schon anderes übrig, als seine Leidenschaft für die schönste Nebensache der Welt zu entdecken?