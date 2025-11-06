Pascal Ibold feiert am Freitag seinen 36. Geburtstag. Dass er in so jungen Jahren bei den Profis des 1. FC Magdeburg an der Seitenlinie steht, ist beachtlich – und doch kein Zufall.

Richtige Entscheidung mit 28: Wie Pascal Ibold zum Zweitliga-Trainer wurde

Egal, ob Liga zwei oder Regionalliga Nordost: Pascal Ibold brennt für seine Aufgaben beim 1. FC Magdeburg.

Magdeburg – In Dankerode im Harz fing für Pascal Ibold alles an. Logisch irgendwie. Der Opa Bürgermeister und Sportchef des örtlichen Fußballvereins in einer Person: Was blieb ihm da als Kind schon anderes übrig, als seine Leidenschaft für die schönste Nebensache der Welt zu entdecken?