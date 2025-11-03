Die zu den Cheftrainern beförderten Pascal Ibold und Petrik Sander möchten ihrem Weg in der sehr heiklen Lage des 1. FC Magdeburg treu bleiben. Doch was heißt das genau?

Seit Jahren vertraut und nun bei den Profis des 1. FC Magdeburg in der Verantwortung: Petrik Sander und

Magdeburg - FCM-Trainer Pascal Ibold (35) musste sich nach dem Abpfiff in Bochum nicht erst emotional sammeln. Er suchte gleich die Gespräche mit den Akteuren. Etwa mit dem nun gegen Paderborn gesperrt fehlenden Baris Atik. Diese Beobachtung passte zum Tatendrang, den Ibold und Petrik Sander ausstrahlen. „Wir müssen sehen, dass wir an den Stellenschrauben drehen, um diesen Verein in der 2. Liga zu halten“, meinte Letzterer nach dem 0:2-Rückschlag am Sonntag.