Magdeburg - Wenn Schalke 04 am Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga empfängt, wird aller Wahrscheinlichkeit der Name Seguin auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Seit diesem Sommer trägt Paul Seguin, der Sohn von FCM-Legende Wolfgang „Paule“, das Trikot der Knappen. Für den 28-Jährigen geht es zum zweiten Mal in einer Pflichtpartie gegen Magdeburg, nachdem er 2019 mit Fürth schon einmal gegen die Elbestädter spielte und 2:1 gewann. Vor der Partie in Gelsenkirchen sprach Seguin mit Sport-Redakteur Yannik Sammert unter anderem über sein besonderes Verhältnis zum Papa und zum FCM.