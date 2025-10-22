Werden Pascal Ibold und Petrik Sander tatsächlich von der Zwischen- zur Dauerlösung beim 1. FC Magdeburg? Die nächsten drei Pflichtspiele bringen Klarheit.

FCM-Spieler entscheiden mit Leistungen über die Zukunft auf der Trainerposition

Magdeburg - Die Stimmung der Mannschaft war beim öffentlichen Training des 1. FC Magdeburg am Mittwoch kaum wieder zu erkennen. Sie war ganz anders als zuletzt während der Niederlagenserie in Liga zwei unter Markus Fiedler. An diesem Mittwoch hatten die Akteure um Herbert Bockhorn, der nach seiner Muskelverletzung zeitweise mittrainierte, sichtlich gute Laune. Zudem agierten sie sehr griffig, enorm lautstark und mit einer auffällig guten Körpersprache.