Petrik Sander und Pascal Ibold profitieren bei den Profis davon, sich und den 1. FC Magdeburg sehr gut zu kennen. Sportchef Otmar Schork spricht über die Fiedler-Nachfolge.

FCM: So war der Start des Interimsduos – und so geht Schork bei Trainersuche vor

Bei der ersten Einheit unter Pascal Ibold (l.) und Petrik Sander war gut Zug drin.

Magdeburg - An ihrem ersten Tag als Interimstrainer des 1. FC Magdeburg gingen Pascal Ibold und Petrik Sander bestärkend in den Austausch mit den FCM-Spielern, verwiesen auf die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Im Training, an dem auch U-23-Akteur Albert Millgramm teilnahm, agierte das eingespielte Duo in seinen gewohnten Rollen. Der elanvolle Ibold war lautstark. Routinier Sander beobachtete ruhig. Er wird mit Freude die Intensität der ersten Einheit unter ihrer Regie erkannt haben.