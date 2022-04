Physiotherapeuten sind im Trainingslager des 1. FC Magdeburg im Dauereinsatz

Die FCM-Physiotherapeuten Tino Meyer und Philipp Brix sind im Trainingslager an der türkischen Riviera im Dauereinsatz. „Wenn ein Spieler um 23 Uhr noch Probleme hat, dann kümmern wir uns darum“, sagt Meyer. Ziel ist es stets, die Spieler schnellstmöglich zurück zum maximalen Leistungspotenzial zu führen.

Sirlord Conteh (r.) wurde am Dienstag nach einem Zweikampf kurz von Tino Meyer am Fuß untersucht.

Side - Wenn es bei den Drittliga-Profis des 1. FC Magdeburg zwickt und zwackt, sind die Physiotherapeuten Tino Meyer und Philipp Brix sofort zur Stelle. Nicht nur unmittelbar vor, während oder nach den Einheiten. „Wenn ein Spieler um 23 Uhr noch Probleme hat, dann kümmern wir uns darum“, erklärt Meyer. Physiotherapeut ist im Trainingslager quasi ein 24-Stunden-Job. Und ein sehr wichtiger noch dazu. Regeneration, Dehnungen, Massagen, das Lösen von Gelenkblockaden, Tapen, Lockerungen – das alles fällt in den Tätigkeitsbereich. Kurzum: „Wir kümmern uns darum, dass die Spieler so schnell wie möglich wieder an ihr maximales Leistungspotenzial kommen“, sagt Meyer.