FCM-Trainer Christian Titz freut sich auf Liga-Primus Darmstadt: "Schönes Momentum"

Der 1. FC Magdeburg spielt am Donnerstag in der 2. Bundesliga gegen Tabellenführer SV Darmstadt. Das wichtigste der Magdeburger Pressekonferenz am Mittwoch, kurz und kompakt.

Magdeburg - Es ist das letzte Heimspiel für den 1. FC Magdeburg in diesem Jahr. Ausgerechnet gegen den Tabellenersten, den SV Darmstadt. FCM-Cheftrainer Christian Titz freut sich besonders auf den Spitzenreiter: Es gebe ein „schönes Momentum“, ausgerechnet bei einem Abendspiel den Tabellenführer im eigenen Stadion begrüßen zu dürfen.

Lesen Sie auch: Vor FCM-Spiel - Darmstadt-Trainer Lieberknecht: „Jeder weiß, wie laut das Stadion sein kann“

Es dürfte ein „sehr intensives Spiel werden“, sagt Titz bei der Presskonferenz am späten Mittwochnachmittag. Sein Team treffe auf eine „sehr stabile Mannschaft“. Besonders lobend erwähnte der Übungsleiter die Qualität in der Defensive als auch in der Offensive. Der Gegner werde kompakt stehen und könne eine große Körperlichkeit in die Zweikämpfe einbringen.

FCM: Bell Bell wird fehlen

Dauerbrenner auf der linken Außenbahn beim FCM, ist Leon Bell Bell. Er fällt gelbgesperrt gegen Darmstadt aus. Noch könne Christian Titz nicht abschließen sagen, ob Innenverteidiger Silas Gnaka diese Position übernehmen wird. Das hänge vom Fitnesszustand des zuletzt verletzten Herbert Bockhorn ab, der jüngst wieder trainieren konnte.

Zweikämpfe annehmen, diszipliniert anlaufen und vor allem Fehlpässe verringern. So wolle Titz Darmstadt angehen. Seine Mannschaft habe sich nach den zuletzt erfolgreichen Spielen in eine „gute Ausgangssituation gebracht“.

Die Englische Woche zehrt an den Kräften, dennoch seien seine Spieler motiviert und würden alles reinhauen und investieren. Titz: „Und wenn es bei dem ein oder anderen nicht geht, können wir wechseln.“

Lesen Sie auch: FCM gegen SV Darmstadt: So könnte Magdeburg aufstellen

Florian Kath, Maximilian Franzke, Leon Schmökel, Belal Halbouni und Luca Schuler sind weiterhin verletzt, Leon Bell Bell hat gegen Nürnberg seine fünfte gelbe Karte gesehen und ist gegen Darmstadt gesperrt.

Knapp über 17.000 Tickets wurden bislang verkauft, rund 200 gehen an Darmstadt.