regionalliga-partie Ex-FCM-Spieler Philip Türpitz gastiert in Magdeburg mit der VSG Altglienicke
Nicht nur die Profis des 1. FC Magdeburg spielen in dieser Woche zweimal, sondern auch die Reserve des Clubs. Zunächst wartet eine spezielle Heimpartie: Ein Ex-Magdeburger ist Gegenspieler.
Aktualisiert: 28.10.2025, 09:49
Magdeburg - Das Regionalliga-Team des 1. FC Magdeburg befindet sich in einer ziemlich besonderen Woche. So treten die Elbestädter zu zwei Partien in vier Tagen an – und obendrein handelt es sich um Duelle mit Topteams.