Nicht nur die Profis des 1. FC Magdeburg spielen in dieser Woche zweimal, sondern auch die Reserve des Clubs. Zunächst wartet eine spezielle Heimpartie: Ein Ex-Magdeburger ist Gegenspieler.

Türpitz zu Gast in der Elbestadt, zu Gast beim FCM II

Magdeburg - Das Regionalliga-Team des 1. FC Magdeburg befindet sich in einer ziemlich besonderen Woche. So treten die Elbestädter zu zwei Partien in vier Tagen an – und obendrein handelt es sich um Duelle mit Topteams.