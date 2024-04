Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mohammed El Hankouri hielt sich nach dem verwandelten Foulelfmeter zur 1:0-Führung des 1. FC Magdeburg gegen den Hamburger SV den Zeigefinger an die Lippen. Er jubelte nicht. Er sagte nichts. Er war eiskalt – wie bei seinem erfolgreichen Strafstoß. Am Ende brachten seine beiden Elfmetertore (26., 45.+4) dem Club am Sonntag nicht den Sieg. Wie auch die fünf Paraden von Torhüter Dominik Reimann beim 2:2-Remis nicht den Heimsieg nach einer 2:0-Führung und über 65 Minuten Überzahl in der 2. Liga brachten.