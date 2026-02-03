Überzeugt hat Richmond Tachie seit geraumer Zeit nicht mehr. Dennoch holte ihn der 1. FC Magdeburg als Zugang. Was erhoffen sich die Blau-Weißen von dem Transfer?

„Eigentlich kein Schlechter“: Findet Tachie beim FCM zurück zur alten Form?

Richmond Tachie hat es nun aus Magdeburg nicht mehr weit in seine Heimatstadt Berlin.

Magdeburg - In den Sozialen Medien kann mich sich immer ein erstes und doch gutes Bild von einem Neuzugang machen. Fans des abgebenden Vereins drücken dort vielfach Dankbarkeit oder Enttäuschung aus. Es lässt zudem etwas erkennen, wie ein Akteur bei seinem bisherigen Team performt hat.