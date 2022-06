Rieckmann erlebt kein leichtes Debüt für 1. FC Magdeburg

Julian Rieckmann vom 1. FC Magdeburg ersetzte beim 3:1-Sieg gegen Havelse Kapitän Tobias Müller in der Innenverteidigung. Und das in seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den FCM.

Magdeburg. Erst am Spieltag selbst hatte Julian Rieckmann erfahren, dass er erstmals für den 1. FC Magdeburg in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen wird. „Ich habe mich sehr gefreut, aber das war gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt“, kommentierte der 21-jährige Neuzugang sein Drittliga-Debüt. Und meinte damit einerseits den durch zwei späte Elfmetertore hart erarbeiteten 3:1 (1:0)-Sieg des FCM beim Aufsteiger TSV Havelse, andererseits seinen ersten Auftritt im Profifußball.