Als Ersatztorwart steht Robert Kampa beim 1. FC Magdeburg nicht im Mittelpunkt. Seine Art macht ihn jedoch zu einem sehr besonderen Spieler.

Keeper Kampa: Sportlich die Nummer drei, menschlich extrem wichtig beim FCM

Ersatztorwart mit besonderer rolle beim 1. FC Magdeburg: Robert Kampa ist ein hilfsbereiter Mensch und trägt hier Albert Millgramm vom U-23-Team.

Magdeburg - Sportlich ist Robert Kampa beim Profiteam des 1. FC Magdeburg beileibe kein Schlüsselspieler. Schließlich befindet sich das Talent in der Torwartrangliste auf Rang drei. Doch im menschlichen Bereich ist der 20-Jährige mit seiner aufgeschlossenen, witzigen und umsichtigen Art äußerst wichtig.