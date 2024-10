Robert Leipertz (mittig) spielte in dieser Saison einmal für die Reserve in der Oberliga und ist sonst nur Zuschauer auf der Bank oder der Tribüne.

Magdeburg - Wer beim Training des 1. FC Magdeburg auf die Kleidung achtet, erkennt: Der Herbst ist da. Schließlich tragen die allermeisten Spieler inzwischen langärmlig. Nicht so Robert Leipertz. Obwohl es sich abgekühlt hat, setzte er am Montag beim Wochenauftakt weiter auf die kurze Variante. Der Allrounder friert also offenbar nicht so schnell. Seine suboptimale Lage beim Club bringt ihn wohl ebenfalls nicht zum Schaudern. Schließlich weiß der erfahrene Akteur: Im Fußball läuft es auch mal unrund.