Der 1. FC Magdeburg ist in der Tabelle geklettert. Dies hängt mit spektakulärem Remis von Karlsruhe zusammen. Und in Fürth steht der Schiedsrichter im Fokus.

Magdeburg - Nun steht nur noch Düsseldorf in der Zweitliga-Tabelle vor dem 1. FC Magdeburg. Nachdem die Elbestädter am Sonnabend auf den zweiten Rang sprangen, beendeten sie das Wochenende aufgrund des Karlsruher Unentschiedens in Köln auch auf diesem. Im Folgenden geht es um die Partie der Badener. Die weiteren Themen bei den Schlaglichtern zum siebten Spieltag sind die Heimpleite von Hertha gegen Elversberg und Aufreger beim nächsten FCM-Gegner Fürth.