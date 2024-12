Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg befindet sich wirtschaftlich weiter auf gutem Kurs. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde das Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem Millionen-Gewinn abgeschlossen. Demnach erzielte die vereinseigene Tochtergesellschaft „1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH“ bei Rekordeinnahmen von gut 31 Millionen Euro (vor allem Fernsehgeld, Werbeerlöse, Ticketverkäufe) ein Plus von 2,16 Millionen Euro. Das Eigenkapital der Profiabteilung konnte damit auf 9,51 Millionen Euro erhöht werden – so viel hatte der Verein noch nie auf der hohen Kante.

