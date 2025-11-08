eX-Magdeburger mittendrin Was FCM-Gegner Paderborn aktuell zu einer echten Topmannschaft macht
Es läuft wahrlich prächtig für den SC Paderborn um Raphael Obermair. Die Volksstimme nimmt den Gegner des 1. FC Magdeburg unter die Lupe.
08.11.2025, 15:00
Magdeburg - Sehr gerne hätte der Ex-Magdeburger Raphael Obermair in dieser Saison im deutschen Fußball-Oberhaus gespielt. Sein ehemaliger Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok und der 1. FC Köln wollten ihn an den Rhein holen, der SC Paderborn ließ den 29-Jährigen aber nicht ziehen.