weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. SC Paderborn: Was der FCM-Gegner überragend macht

eX-Magdeburger mittendrin Was FCM-Gegner Paderborn aktuell zu einer echten Topmannschaft macht

Es läuft wahrlich prächtig für den SC Paderborn um Raphael Obermair. Die Volksstimme nimmt den Gegner des 1. FC Magdeburg unter die Lupe.

Von Yannik Sammert 08.11.2025, 15:00
Raphael Obermair und die anderen Spieler des SC Paderborn können in dieser Saison bis dato nahezu wöchentlich über Erfolge jubeln.
Raphael Obermair und die anderen Spieler des SC Paderborn können in dieser Saison bis dato nahezu wöchentlich über Erfolge jubeln. (Foto: Imago Images/Jan Huebner)

Magdeburg - Sehr gerne hätte der Ex-Magdeburger Raphael Obermair in dieser Saison im deutschen Fußball-Oberhaus gespielt. Sein ehemaliger Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok und der 1. FC Köln wollten ihn an den Rhein holen, der SC Paderborn ließ den 29-Jährigen aber nicht ziehen.