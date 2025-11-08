Es läuft wahrlich prächtig für den SC Paderborn um Raphael Obermair. Die Volksstimme nimmt den Gegner des 1. FC Magdeburg unter die Lupe.

Was FCM-Gegner Paderborn aktuell zu einer echten Topmannschaft macht

Raphael Obermair und die anderen Spieler des SC Paderborn können in dieser Saison bis dato nahezu wöchentlich über Erfolge jubeln.

Magdeburg - Sehr gerne hätte der Ex-Magdeburger Raphael Obermair in dieser Saison im deutschen Fußball-Oberhaus gespielt. Sein ehemaliger Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok und der 1. FC Köln wollten ihn an den Rhein holen, der SC Paderborn ließ den 29-Jährigen aber nicht ziehen.