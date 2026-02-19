Erstes Duell vor 19 Jahren Warum Schalke-Star Dzeko ein Schreckgespenst für FCM-Coach Sander ist

Petrik Sander bekam es bereits im Herbst 2007 mit Edin Dzeko zu tun. Am Samstag kommt es beim Spiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg zum Wiedersehen. Die Erinnerungen könnten besser sein.