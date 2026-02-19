weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg: Superstar Dzeko schoss einst Sander aus dem Amt

Erstes Duell vor 19 Jahren Warum Schalke-Star Dzeko ein Schreckgespenst für FCM-Coach Sander ist

Petrik Sander bekam es bereits im Herbst 2007 mit Edin Dzeko zu tun. Am Samstag kommt es beim Spiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg zum Wiedersehen. Die Erinnerungen könnten besser sein.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 19.02.2026, 19:41
FCM-Trainer Petrik Sander hat das erste Bundesliga-Tor von Edin Dzeko aus der ersten Reihe erleben müssen.
FCM-Trainer Petrik Sander hat das erste Bundesliga-Tor von Edin Dzeko aus der ersten Reihe erleben müssen. (Foto: Imago/Beautiful Sports)

Magdeburg - FCM-Trainer Petrik Sander ist mit 65 Jahren im Herbst seiner Karriere angekommen und kann unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison zufrieden an seine rund drei Jahrzehnte auf den Trainerbänken der Nation zurückdenken.