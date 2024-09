Hohenstein-Ernstthal. - René Rast hat die Welt nicht verstanden. Im Qualifying zum ersten DTM-Lauf am Sonnabend auf dem Sachsenring kassierte er eine Strafe und überhaupt „fehlte die Pace“, weshalb er vom 20. und letzten Startplatz ins Rennen gehen musste. „Und dann habe ich die Konkurrenten eingesammelt, das ist für mich nicht verständlich“, meinte der dreimalige Champion im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Der Schubert-Pilot wurde dann Siebter, es war das beste Resultat der Oscherslebener am Wochenende. Am Podest indes fuhren die drei Fahrer Rast, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann im BMW M4 weit vorbei. Weshalb also die beste Nachricht lautet: Schubert Motorsport hat die Führung in der Teamwertung mit nunmehr 273 Punkten vor Abt Sportsline (Audi/251) verteidigt.

