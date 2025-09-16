Die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg hat beim FSV Zwickau am Dienstag mit 0:1 verloren. Das Niveau des Spiels war dürftig, entscheidend war ein Patzer in der Anfangsphase.

Zwickau/Magdeburg/DUR - Niederlagen wie diese tun besonders weh. Einem Gegner nach einer Begegnung zum Sieg gratulieren zu müssen, der selbst nahezu nichts für ein Spiel getan hat, ist die Höchststrafe. Der 1. FC Magdeburg II musste genau diese am Dienstagabend über sich ergehen lassen.

Mit 0:1 (0:1) unterlag die Mannschaft des gleichberechtigten Trainerduos Petrik Sander und Pascal Ibold dem FSV Zwickau am 8. Spieltag der Regionalliga Nordost. Knapp 3.600 Zuschauer in der GGZ-Arena sahen ein trostloses Gekicke, das bereits mit einem Tor in der 13. Minute entschieden wurde.

FCM-Kapitän Julius Pfennig wurde im Spielaufbau unter Druck gesetzt. Es folgten ein Fehlpass, eine schnelle Umschaltaktion und schon netzte FSV-Topscorer Lukas Eixler zum 1:0 ein.

FCM II: Viel Ballbesitz, kaum Ideen

Mit der Führung im Rücken schalteten die Westsachsen in den Verwaltungsmodus - und das ist noch wohlwollend formuliert. De facto tat Zwickau gar nichts mehr für das Spiel.

Den Ball und die Initiative überließ die Heimelf dem Aufsteiger. Dieser wusste allerdings auch herzlich wenig damit anzufangen. Ein Freistoß ins Torwarteck von Hector Hink (39.), ein ordentlicher Distanzschuss von Kenan Aydin (67.) und eine Chance nach Standard von Stefan Korsch (90.+3): Mehr brachte die Club-Reserve, die nur wenig Unterstützung aus dem Profikader erhielt, nicht zustande.

Am Ende jubelte der biedere FSV Zwickau und der 1. FC Magdeburg II musste gratulieren. In der Tabelle verbesserten sich die Hausherren auf Rang sieben. Der FCM ist Neunter.