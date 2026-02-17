weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
sonne blendete sehr Seitenwechsel statt Cappy: FCM-Keeper Dominik Reimann wendete seltenen Trick an

Fans des 1. FC Magdeburg war rund um das Spiel gegen Bielefeld nicht zum Lachen zumute. Eine Rand-Anekdote hat aber eine witzige Note. 

Von Yannik Sammert 17.02.2026, 06:00
In der zweiten Halbzeit schien die Sonne nicht mehr so ins Stadion des 1. FC Magdeburg – gut für Dominik Reimann. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Cappys, auf die Torhüter bei störendem Sonnenlicht zurückgreifen, gehören zu den Fußball-Klassikern. FCM-Keeper Dominik Reimann wählte am Sonntag bei der Partie zwischen seinem 1. FC Magdeburg und Arminia Bielefeld einen anderen Trick – einen außergewöhnlichen.