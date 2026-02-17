Fans des 1. FC Magdeburg war rund um das Spiel gegen Bielefeld nicht zum Lachen zumute. Eine Rand-Anekdote hat aber eine witzige Note.

In der zweiten Halbzeit schien die Sonne nicht mehr so ins Stadion des 1. FC Magdeburg – gut für Dominik Reimann.

Magdeburg - Cappys, auf die Torhüter bei störendem Sonnenlicht zurückgreifen, gehören zu den Fußball-Klassikern. FCM-Keeper Dominik Reimann wählte am Sonntag bei der Partie zwischen seinem 1. FC Magdeburg und Arminia Bielefeld einen anderen Trick – einen außergewöhnlichen.