sonne blendete sehr Seitenwechsel statt Cappy: FCM-Keeper Dominik Reimann wendete seltenen Trick an
Fans des 1. FC Magdeburg war rund um das Spiel gegen Bielefeld nicht zum Lachen zumute. Eine Rand-Anekdote hat aber eine witzige Note.
17.02.2026, 06:00
Magdeburg - Cappys, auf die Torhüter bei störendem Sonnenlicht zurückgreifen, gehören zu den Fußball-Klassikern. FCM-Keeper Dominik Reimann wählte am Sonntag bei der Partie zwischen seinem 1. FC Magdeburg und Arminia Bielefeld einen anderen Trick – einen außergewöhnlichen.