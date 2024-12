Der Sieg in Düsseldorf ist vor allem in der Deutlichkeit ein Ausrufezeichen des 1. FC Magdeburg. Doch freuen können sich die Blau-Weißen aufgrund des Weihnachtsmarkt-Vorfalls kaum.

Magdeburg - Die Düsseldorf-Fans und die Magdeburger, alle waren sie am Freitagabend ins Stadion gekommen, um einen schönen Zweitliga-Abend zu erleben. Doch am Ende traten sie die Heimfahrt schockiert und trauernd an. In der Halbzeitpause zwischen Fortuna und dem FCM hatte sich die Stimmung gewandelt, nachdem die ersten Meldungen zu den schrecklichen Geschehnisse auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt unter den Besuchern kursierten. Was danach in der Arena geschah, beschreibt ein Fan – der anonym bleiben möchte – der Volksstimme gegenüber als „total unwirklich“.