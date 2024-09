Magdeburg. - Silas Gnaka wird in Magdeburg immer heimischer. Schließlich spielt der Ivorer schon seine dritte Saison für den FCM. Nach dieser Zeit kennt er sich gut aus in der Elbestadt und hat auch Lieblingsplätze. „Ich gehe gerne in den Zoo“, erzählte er der Volksstimme zum Beispiel vor circa einem halben Jahr. Und es gibt jemanden, der sehr dazu beiträgt, dass sich der 25-Jährige Mittelfeldmann des 1. FC Magdeburg heimisch fühlt. Bruder Pierre wohnt seit einigen Monaten bei ihm.

