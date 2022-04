Sirlord Conteh arbeitet sich beim 1. FC Magdeburg nach langer Leidenszeit zurück

Für Angreifer Sirlord Conteh ging am Sonnabend eine lange Leidenszeit zu Ende. Erstmals seit seinem im September zugezogenen Außenbandriss kam der schnelle Flügelspieler wieder für den 1. FC Magdeburg zum Einsatz.

Magdeburg - Mit einem Burger stärkte sich Sirlord Conteh am Sonntag kurz vor der Heimreise am Flughafen von Antalya. Das Trainingslager an der türkischen Riviera hatte Kraft gekostet. „Die Woche war sehr intensiv. Nicht nur für mich, sondern für die gesamte Mannschaft“, sagte der 25-Jährige kurz vor dem Betreten des Fliegers.