Offensivmann fehlt im Trainingslager So geht es für Nico Granatowski beim 1. FC Magdeburg weiter

Seit Sonntag bereitet sich der 1. FC Magdeburg im Trainingslager an der türkischen Riviera auf die Rückrunde in der 3. Liga vor. Drei Spieler sind nicht mitgeflogen. Für Nico Granatowski könnte das Kapitel an der Elbe damit schon vorzeitig beendet sein.