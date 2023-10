Der Magdeburger FFC soll in den 1. FC Magdeburg übergehen. Am Mittwochabend stand zu diesem Thema eine Informationsveranstaltung an.

Magdeburg - Idealerweise soll der Vertrag bereits bis zum 1. Januar 2024 zur Unterschrift gebracht sein, so wünscht es sich der 1. FC Magdeburg, so wünscht es sich der Magdeburger FFC. Nach dem der Frauenfußball-Verein aus Sudenburg bereits im Frühjahr seinen Plan von der Verschmelzung mit den Blau-Weißen seinen Mitgliedern vorgestellt hatte, warb am Mittwochabend nun der FCM bei seinen Beitragszahlern und ebenso bei jenen des MFFC um die Verschmelzung zwischen den beiden Institutionen, die nach erfolgtem Akt bedeutet: Der MFFC löst sich auf und geht ganz und gar in den FCM über.