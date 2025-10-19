so lief es für die reserve FCM II: Eine turbulenter Einstand für Wölfel und ein bitterer Ausgang in Meuselwitz
Die U 23 des 1. FC Magdeburg um Interimstrainer ist dem Sieg am Sonntag sehr nah. Doch quasi mit der letzten Aktion endet das packende Spiel frustrierend.
19.10.2025, 19:49
Meuselwitz/Magdeburg - Lange sah es am Sonntag nach einem Auswärtssieg des 1. FC Magdeburg II in der Regionalliga Nordost aus. Die Elbestädter führten beim ZFC Meuselwitz auch in der Nachspielzeit noch mit 1:0. Und dies, obwohl der FCM mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielte. Die Gäste verteidigten klasse und profitierten von der fehlenden Kaltschnäuzigkeit des Gegners, der die zweitschlechteste Offensive der Liga stellt.