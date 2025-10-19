Die U 23 des 1. FC Magdeburg um Interimstrainer ist dem Sieg am Sonntag sehr nah. Doch quasi mit der letzten Aktion endet das packende Spiel frustrierend.

FCM II: Eine turbulenter Einstand für Wölfel und ein bitterer Ausgang in Meuselwitz

Ein Einstand nach Maß war Daniel Wölfel beim FCM II nicht vergönnt.

Meuselwitz/Magdeburg - Lange sah es am Sonntag nach einem Auswärtssieg des 1. FC Magdeburg II in der Regionalliga Nordost aus. Die Elbestädter führten beim ZFC Meuselwitz auch in der Nachspielzeit noch mit 1:0. Und dies, obwohl der FCM mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielte. Die Gäste verteidigten klasse und profitierten von der fehlenden Kaltschnäuzigkeit des Gegners, der die zweitschlechteste Offensive der Liga stellt.