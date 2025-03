So liefen die Länderspiele für FCM-Kicker Eldin Dzogovic

Magdeburg. - Livan Burcu hat angeschlagen verzichtet, Winterneuzugang Dariusz Stalmach wollte sich lieber bei seinem neuen Verein anbieten, also war Eldin Dzogovic in der letzten Länderspielpause der Saison der einzige Profi des 1. FC Magdeburg, der international auf Reisen gehen durfte und wollte. Mit der Nationalmannschaft Luxemburgs traf der 21-jährige Verteidiger in Freundschaftsspielen auf Schweden und die Schweiz.