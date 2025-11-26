so plant der fcm die zukunft Neubau für Geisthardt keine Option: "Unser Stadion ist die Avnet Arena"
Auch nach den erreichten und beschlossenen Verbesserungen im Infrastruktur-Bereich hat der 1. FC Magdeburg noch viel vor. Was genau zeigt Geschäftsführer Martin Geisthardt auf.
26.11.2025, 22:03
Magdeburg - Die infrastrukturellen Bedingungen beim 1. FC Magdeburg – Sportchef Otmar Schork und dem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt kosteten sie Nerven. Und auch Ex-Trainer Christian Titz waren sie sehr ein Dorn im Auge.