  4. 1. FC Magdeburg: "Unser Stadion ist die Avnet Arena" – Neubau für Geisthardt keine Option

so plant der fcm die zukunft Neubau für Geisthardt keine Option: "Unser Stadion ist die Avnet Arena" 

Auch nach den erreichten und beschlossenen Verbesserungen im Infrastruktur-Bereich hat der 1. FC Magdeburg noch viel vor. Was genau zeigt Geschäftsführer Martin Geisthardt auf.

Von Yannik Sammert 26.11.2025, 22:03
Das derzeitige Stadion soll auch auch künftig das sportliche Zuhause des 1. FC Magdeburg sein. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Die infrastrukturellen Bedingungen beim 1. FC Magdeburg – Sportchef Otmar Schork und dem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt kosteten sie Nerven. Und auch Ex-Trainer Christian Titz waren sie sehr ein Dorn im Auge.